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Efes’te gala konseri

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Efes’te gala konseri
SABAH ve atv'nin sponsorluğunda, ve Balesi tarafından düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali gala konseri ile devam etti. Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor , İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas bariton , Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da sahneye çıktı. İtalya'nın en prestijli festivallerinden Torre del Lago Puccini'nin şefi Alberto Veronesi'nin yönettiği konserde, sanatçılara İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti. Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Saint-Saens ve Ahmed Adnan Saygun'un çeşitli eserlerinden aryalar ve düetlerin seslendirildiği Gala Konseri'ne İzmirli sanatseverler ilgi gösterdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın açılış konuşmasını yaptığı konserde, Türk bas bariton Burak Bilgili, sahneye Türk bayrağıyla çıktı. Festival kapsamında yarın Türk ve konuk yabancı solistlerin rol alacağı, Puccini'nin ölümsüz eseri Tosca operası, 18 Eylül'de de İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından Carmina Burana balesi sahnelenecek.
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Efes’te gala konseri
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