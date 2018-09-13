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En ışıltılı kutlama

Giriş Tarihi: 13.9.2018
En ışıltılı kutlama
Mücevher tutkunları, önceki gün Atasay'ın Zorlu Center Le Baron'da düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Atasay Kamer'in evsahipliğinde gerçekleşen davete; Swarovski Gemstones Ortadoğu Türkiye Operasyonlar Başkan Yardımcısı Mazen Nouneh, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Çiğdem Kamer, , Simay Uras gibi isimler katıldı. Atasay ile Swarovski Zirconia işbirliğinin kutlandığı davette; konuklar, pırlanta standardında üretilen Zirconia taşlarla altının buluştuğu tasarımlara büyük ilgi gösterdi. Davetliler; Özlem Süer'in Istanbul'daki defilesinde görücüye çıkan Ay Işığı adlı koleksiyonla ilgili bilgiler de aldı.
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En ışıltılı kutlama
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