En ışıltılı kutlama

Mücevher tutkunları, önceki gün Atasay'ın Zorlu Center Le Baron'da düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Atasay Kamer'in evsahipliğinde gerçekleşen davete; Swarovski Gemstones Ortadoğu Türkiye Operasyonlar Başkan Yardımcısı Mazen Nouneh, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Çiğdem Kamer, Özlem Süer
, Simay Uras gibi isimler katıldı. Atasay ile Swarovski Zirconia işbirliğinin kutlandığı davette; konuklar, pırlanta standardında üretilen Zirconia taşlarla altının buluştuğu tasarımlara büyük ilgi gösterdi. Davetliler; Özlem Süer'in Mercedes Benz Fashion Week
Istanbul'daki defilesinde görücüye çıkan Ay Işığı adlı koleksiyonla ilgili bilgiler de aldı.