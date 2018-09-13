Hilal Altınbilek kimdir?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında "Derin Sular" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde oynadı.

Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı.

Filmleri :



2011 - Derin Sular(dizi)

2013 - 2014 -Karagül (dizi)