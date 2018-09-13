Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Hilal Altınbilek kimdir?

kimdir?

Atv'nin yeni başlayacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın hayali Yılmaz'la evlenmek isteyen karekteri canlandıracak. Ama bir gün üvey abisi, onun hayatını mahvedecek bir adım atar. Peki Züleyha karekteri ile ekranlara geri dönen Hilla Altınbilek Kimdir?

Giriş Tarihi: 13.9.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 11:23
Hilal Altınbilek kimdir?

, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.
2011 yılında "Derin Sular" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde oynadı.
Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı.

Filmleri :


2011 - Derin Sular(dizi)
2013 - 2014 -Karagül (dizi)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hilal Altınbilek kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN