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'ın abisi konuştu: İnsanlar sert sanıyor ama o çok duygusaldır

Cezaevine giren oyuncu ’ın abisi Uğur Bayraktar konuştu: Kardeşim altı aylık cezası süresince iki senaryo yazacağını söyledi. Ufuk, sert görünse de duygusal ve merhametlidir

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 10:09
Ufuk Bayraktar'ın abisi konuştu: İnsanlar sert sanıyor ama o çok duygusaldır

Oyuncu , 2007 yılında karıştığı bir kavga yüzünden geçtiğimiz günlerde cezaevine girdi. Kavga sırasında babasının ruhsatsız silahını yanında bulundurduğu için altı ay hapis cezası alan oyuncu, 22 gündür cezaevinde... Ünlü oyuncunun abisi Uğur Bayraktar, GÜNAYDIN'a yaşananları anlattıkları…

- Kardeşiniz neden cezaevine girdi?

2007'de karıştığı bir kavga yüzünden, kesinleşen altı ay cezasını yatıyor. Olay esnasında babamızdan yadigar kalan ruhsatsız silah üzerinde bulunduğu için aldığı ceza; temyiz, yargıtay süreci ve ertelenme süreciyle bu zamana kadar sürdü. Bu yıl senaryolarına yoğunlaşacağı ve bir projede yer almayı düşünmediği için kendisi teslim oldu. Bize "Altı ay kafamı dinleyip döneceğim" dedi.

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Ufuk Bayraktar'ın abisi konuştu: İnsanlar sert sanıyor ama o çok duygusaldır
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