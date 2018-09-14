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12 Eylül’de anıldı

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Cem Karaca 12 Eylül’de anıldı
7'NCI Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında, önceki akşam anısına Ustaya Saygı konseri düzenlendi. Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde; Aydilge, Bahadır Tatlıöz, , Hakan Aysev, Işın Karaca, İlkim Karaca, Kolpa, Mustafa Ceceli, Özgün, Retrobüs, Çağrı ve Yonca Lodi gibi isimler sahneye çıktı. Festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı, böyle konserlerle gençlere ustaları tanıtmak istediklerini söyledi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk vatandaşlığından çıkarılan ve Turgut Özal döneminde yeniden vatandaş olan Cem Karaca'nın hayat arkadaşı İlkim Karaca, "12 Eylül'de Cem Karaca'yı, İstanbul'da anmak... Gerçekten unutulmaz bir gece" diye konuştu.
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Cem Karaca 12 Eylül’de anıldı
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