Cem Karaca 12 Eylül’de anıldı

7'NCI Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında, önceki akşam Cem Karaca
anısına Ustaya Saygı konseri düzenlendi. Cemal Reşit Rey
Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde; Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Can Bonomo
, Hakan Aysev, Işın Karaca, İlkim Karaca, Kolpa, Mustafa Ceceli, Özgün, Retrobüs, Çağrı ve Yonca Lodi gibi isimler sahneye çıktı. Festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı, böyle konserlerle gençlere ustaları tanıtmak istediklerini söyledi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türk vatandaşlığından çıkarılan ve Turgut Özal döneminde yeniden vatandaş olan Cem Karaca'nın hayat arkadaşı İlkim Karaca, "12 Eylül'de Cem Karaca'yı, İstanbul'da anmak... Gerçekten unutulmaz bir gece" diye konuştu.