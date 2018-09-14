Elaidi’den Şehrazat hikayeleri

MERCEDES-Benz Fashion Week
Istanbul'un merakla beklenen tasarımcılarından Mehtap Elaidi, dünyaca ünlü edebi eser '1001 Gece Masalları'ndan ve masalın kahramanı Şehrazat'tan yola çıkan ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonuyla önceki akşam Zorlu PSM'de görkemli bir defileye imza attı. Başarılı modacının tasarımlarını görmeyi bekleyen Ayşen Zamanpur, Beste Yurttaş, Betül Demir
, Duygu Bal, Gülgün Çavuşoğlu, Hakan-Ayşegül Kodal, Hakan Akkaya
, Hande Can, Özlem Kaymaz ve Pınar Tezcan gibi ünlü isimler de merakla beklenen defilede yerini aldı.