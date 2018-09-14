Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Elaidi’den Şehrazat hikayeleri

Elaidi’den Şehrazat hikayeleri

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Elaidi’den Şehrazat hikayeleri
MERCEDES-Benz Istanbul'un merakla beklenen tasarımcılarından Mehtap Elaidi, dünyaca ünlü edebi eser '1001 Gece Masalları'ndan ve masalın kahramanı Şehrazat'tan yola çıkan ilkbahar-yaz 2019 koleksiyonuyla önceki akşam Zorlu PSM'de görkemli bir defileye imza attı. Başarılı modacının tasarımlarını görmeyi bekleyen Ayşen Zamanpur, Beste Yurttaş, , Duygu Bal, Gülgün Çavuşoğlu, Hakan-Ayşegül Kodal, , Hande Can, Özlem Kaymaz ve Pınar Tezcan gibi ünlü isimler de merakla beklenen defilede yerini aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elaidi’den Şehrazat hikayeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN