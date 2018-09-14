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'ın ikizleri İki aylık oldular!

ailesiyle dışarıya çıktı ve çekilen fotoğrafı da Instagram’da paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 10:11
Doğa Rutkay'ın ikizleri İki aylık oldular!

Oyuncu 2014 yılında gazeteci yazar ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz temmuz ayında da ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına almıştı. Doğa Rutkay dün ailesiyle dışarıya çıktı ve çekilen fotoğrafı da "Çok şükür bebeler iki aylık oldu.

Ve bugün,tabiat anne de bizimle kutlama yaptı... Rüzgarı güneşe kattı ve bize şahane bir manzara bıraktı" notu ile Instagram'da paylaştı.

İkizler iki aylık oldu! Rutkay, ikizlerin kıyafetlerini eleştirecek olanlara karşı da önceden hashtag'lerle önlem aldı.

"Bebeler doğal ortamda… Şapka eldiven yok… Üşütmezler… Doğa ilaçtır… Akıl verme huzur ver…"

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Doğa Rutkay'ın ikizleri İki aylık oldular!
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