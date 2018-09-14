Murat Yıldırım ve eşi kamera karşısında

Geçtiğımiz bahar Emsan'ın mutlu başlangıçlara eşlik etmesi dileğiyle çektiği reklam filmi için ilk kez birlikte kamera karşısına geçen Murat Yıldırım
ve eşi İmane Elbani, bu yıl da Emsan'ın reklam yüzü olmaya devam edecek. Evliliklerine Emsan ile mutlu bir başlangıç yapan sevilen çiftin sempatik tavırları ve enerjilerinin yansıdığı ilk reklam filmi büyük ilgi görmüştü. Emsan, Murat Yıldırımİmane Elbani çiftini ekranlarda bu kez ömür boyu mutluluk temasıyla çekilen reklamda sevenleri ile buluşturacak.