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ve eşi kamera karşısında

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Murat Yıldırım ve eşi kamera karşısında
Geçtiğımiz bahar Emsan'ın mutlu başlangıçlara eşlik etmesi dileğiyle çektiği reklam filmi için ilk kez birlikte kamera karşısına geçen ve eşi İmane Elbani, bu yıl da Emsan'ın reklam yüzü olmaya devam edecek. Evliliklerine Emsan ile mutlu bir başlangıç yapan sevilen çiftin sempatik tavırları ve enerjilerinin yansıdığı ilk reklam filmi büyük ilgi görmüştü. Emsan, Murat Yıldırımİmane Elbani çiftini ekranlarda bu kez ömür boyu mutluluk temasıyla çekilen reklamda sevenleri ile buluşturacak.
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Murat Yıldırım ve eşi kamera karşısında
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