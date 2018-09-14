Müzik dünyasında bomba etkili klip

Şarkıları ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başaran Ebru Yaşar
, 'En Güzel Yenilgim' adlı yeni parçası ile müzik dünyasında bomba etkisi yarattı. Emrah Karaduman'ın 'Bombarduman' adlı proje albümünde yer alan 'En Güzel Yenilgim' tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. OLAY KLIP
Aynı zamanda eş zamanlı olarak Youtube
'da da yayınlanmaya başlanan şarkının klibi, görsel kalitesi ile müzik dünyasında sıra dışı bir rüzgar estirdi. Beste ve aranjesi Karaduman'a ait olan şarkısıya geçtiğimiz haftalarda Point Hotel'de Gülşen
Aybaba yönetmenliğinde bir klip çekildi. Klip setinde hemen her detayla bizzat ilgilenen Yaşar, kullanılacak teknik ekipmanların tamamını yurt dışından getirtti.