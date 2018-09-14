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Müzik dünyasında bomba etkili klip

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Müzik dünyasında bomba etkili klip
Şarkıları ile kitleleri peşinden sürüklemeyi başaran , 'En Güzel Yenilgim' adlı yeni parçası ile müzik dünyasında bomba etkisi yarattı. Emrah Karaduman'ın 'Bombarduman' adlı proje albümünde yer alan 'En Güzel Yenilgim' tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

OLAY KLIP
Aynı zamanda eş zamanlı olarak 'da da yayınlanmaya başlanan şarkının klibi, görsel kalitesi ile müzik dünyasında sıra dışı bir rüzgar estirdi. Beste ve aranjesi Karaduman'a ait olan şarkısıya geçtiğimiz haftalarda Point Hotel'de Aybaba yönetmenliğinde bir klip çekildi. Klip setinde hemen her detayla bizzat ilgilenen Yaşar, kullanılacak teknik ekipmanların tamamını yurt dışından getirtti.
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Müzik dünyasında bomba etkili klip
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