‘Okan erkek adam, işlerini toparlar’

Ünlü şarkıcı Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte La Boucherie'de sahneye çıkan Murat Dalkılıç
'ı dinlemeye gitti. Demet Akalın-Okan Kurt çiftinin yakın arkadaşı olan Berkay, çiftin boşanmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Ünlü şarkıcı, Akalın ile Kurt'un Beykoz'daki villalarına haciz gelmesinin ardından evliliklerinin bitmesiyle ilgili şunları söyledi: "Onlar benim canım ciğerim, kardeşlerim... Allah onların mutluluğunu, huzurunu bozmayı hiçbir şeye, hiç kimseye nasip etmesin. Erkek adam iş yapar, işleri kötü gider, sonra toparlar... Böyle şeyler herkesin hayatında olabilir. Onların ailesinin mutluluğu, bütünlüğü bozulmasın. İlk günden beri konuşuyoruz; hep beraberiz, hiç sıkıntı yok. Allah'ın izniyle, sıfır sıkıntıyla bunları atlatacaklar. İkisini de çok seviyorum." dedi.