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‘Demet beni düşman ilan ediyor’

, yakın arkadaşı ’ın boşanmasıyla ilgili konuştu: Çok üzüldüm. Galiba bu konu hakkında konuştuğum için bana kızdı. Beni düşman ilan ediyor

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
‘Demet beni düşman ilan ediyor’
Sunucu , önceki gün Etiler'de oğlu Eymen'le birlikte alışverişteydi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Erken, arkadaşı 'ın boşanmasıyla ilgili konuştu. Erken, "Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan ediyor ama her zaman arkadaşımdır" dedi. Akalın'ın Esra Erol da dahil birçok ünlü ismi takipten çıkarmasıyla alakalı, "Bir tek beni çıkarmadı. Bir sebebi vardır elbet" diyen sunucu, boşanmanın formalite olduğu iddialarına ise "Formalite olduğunu sanmıyorum. Ortada çocuk var. Ağır bir travma, çocuğa yaşatmak istemez" yorumunu yaptı.
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‘Demet beni düşman ilan ediyor’
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