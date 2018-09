Karun hazinesi gibi paha biçilemez şehir Uşak

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Yazarlar Kulübü'nün düzenlediği İl Buluşmaları'nın yeni durağı Uşak oldu. Tarihle kültürel zenginliklerin, sanatla sporun iç içe geçtiği şehir; efeler ve aşıklar diyarı olarak biliniyor. Kent; aynı zamanda dünyaca ünlü Uşak halısının ve ata sporumuz ciritin de merkezi durumunda. Karun hazinelerinden parçalara ve dünyanın ikinci büyük kanyonuna da evsahipliği yapan Uşak, Belediye Başkanı Nurullah Cahan önderliğinde sosyal ve turistik anlamda büyük gelişmeler kat etmiş. İşte SABAH İl Buluşmaları vesilesiyle Uşak'ta geçirdiğimiz iki günden izlenimler...SABAH İl Buluşmaları vesilesiyle gittiğimiz yarenler diyarı Uşak'ta unutulmaz iki gün geçirdik. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, dört yılda şehrin gelişimi için birçok önemli adım atmış. Kültür Bakanlığı tarafından geçen yıl açılan Uşak Müzesi, tarihe ışık tutuyor. Müzede, Karun Hazineleri'nden 450 parça bulunuyor ve koleksiyonun her parçası büyüleyici... Amerika'ya kaçırılan eserler, yetkililerin girişimi ile 1996 yılında müzeye teslim edilmiş. Müzenin en değerli parçası, kanatlı denizatı... Bu, Karun Hazineleri'nin en kıymetlisi... Blaundus Antik Kenti de, şehre yolu düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir yer. Kazı çalışmalarının halen devam ettiği antik kent, inanılmaz güzellikte... Ulubey ilçesi, Sülümenli köyü sınırları içinde yer alan Blaundus Antik Kenti, birinci derece sit alanı olarak tescil edilmiş. Blaundus; Büyük İskender 'in Anadolu Seferi'nden sonra Makedonya'dan gelenler tarafından kurulmuş. Derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde yer alan kentin önemli yapıları arasında; kale, tapınaklar, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları bulunuyor. Kentin güney yamacında bulunan tiyatro kalıntıları ile yanı başındaki kaya mezarları da görülmeye değer yapılar. Amerika'daki Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonunun Uşak'ta olduğunu biliyor muydunuz? Muhteşem bir manzaraya sahip olan Ulubey Kanyonu, turistlerin uğrak noktalarından... Uşak Belediyesi 'nin kanyon üzerine yaptırdığı cam terasın üstünde yürümek çok ilginç bir tecrübe... 78 kilometrelik kanyonun inanılmaz doğasından etkilenmemek mümkün değil.Uşak'ın meşhur halıları, 30 kadın tarafından tarihi bir konakta sanat eseri gibi dokunuyor. Belediyenin kadınlara istihdam sağladığı halı dokuma atölyesinde üretilen Uşak halıları, metrekaresi bin TL'den satılıyor. Halı ustalarının sayısı azalsa da, Uşak Belediyesi'nin açtığı halı dokuma kurslarına gençler büyük ilgi gösteriyormuş. Başkan Erdoğan, Müslüman ülkelere ziyaretlerinde Uşak'ta dokunan seccadelerden hediye ediyormuş.UŞAK'TA ilk durağımız, Atatürk Kültür Merkezi yerleşkesindeki Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ydu. 2016'ya kadar ancak devlet ya da özel tiyatrolar şehre turne yaptığında, halk oyun izleyebiliyormuş. Ancak Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın talimatıyla 27 Mart 2016 Dünya Tiyatrolar Günü'nde Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulmuş. Ziyaretimiz esnasında, tiyatronun kurucu genel sanat yönetmeni Murat Çubukçu ile sohbet ettik. Mehmet Toklu, Semih Şah, Erkan Özenç, Ahmet Büyükuğurlu, Seçil Altındal'ın eğitmenliğinde; üç sezonda 445 yetişkine uygulamalı tiyatro eğitimi, 780 çocuğa da tiyatro ve drama eğitimi verilmiş. 2018-2019 sezonunda sahnelenmek üzere yedi oyun hazırlanmış. 'Her Resim Defteri Bir Bilet, Her Bilet Mutlu Çocuk' sloganıyla bir sosyal sorumluk projesi de başlatmışlar.Burada toplanan; kitap, defter, kalem gibi okul gereçlerini, ihtiyaç sahibi köy okullarına bağışlıyorlar. Biletleri parayla satmadan, kısa süre büyük başarı yakalayan tiyatro, bugüne kadar tüm oyunlarını kapalı gişe oynamış. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu; 'Duyulmamış Bir Aşk İlleti' oyunuyla 16-20 Ekim'de Adana'da, 20-23 Ekim'de Hatay'da sahneye çıkacak. Geçtiğimiz yıl Ulusal Uşak Tiyatro Festivali 'ni başlatan ekip; festivalin ikincisini uluslararası boyuta taşımış. Uluslararası Uşak Tiyatro Festivali, 1-7 Mart 2019'da gerçekleşecek. Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde bir sanat akademisi kurulmuş ve 9-16 yaş arası çocuklarla bir koro oluşturulmuş. Ziyaretimiz esnasında, Uşak Çocuk Korosu ile Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk grubunun doğaçlama performanslarını da izledik. Bir bakmışsınız, geleceğin pek çok sanatçısı Uşak'tan çıkıp müzik ve oyunculuk alanında büyük başarılara imza atabilir.'AŞIKLAR şehri' olarak anılan Uşak'a giderken, bir aşık çift hikayesi duymayı bekliyorduk ama buraya aşıklar şehri denmesinin sebebi, Anadolu'da aşık olarak anılan sanatçıların çok bulunmasından dolayıymış. Başkan Nurullah Cahan, şehirde sanata en az sanayi kadar önem verdiklerini söylüyor. Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde; birçok yaş grubundan müzik ve tiyatro grubu faaliyet gösteriyor. 33 bin öğrenci bulunan şehirde, Harrison Cafe gibi birçok popüler mekan bulunuyor. Şehirde ayrıca, 100 yıllık İlyas Usta ve Ezo Gelin öne çıkan restoranlar arasında. Özellikle Ezo Gelin'de bıldırcın ızgara yemeden şehirden ayrılmayın.Uşak Belediyesi, Türk kültürünün geçmişini yaşatmak için çok çalışıyor. Ata sporumuz cirite, Uşak halkı büyük ilgi gösteriyor. Şehirde 30 atlı spor kulübü bulunurken, bu kulüplerden ikisinin cirit müsabakasını izleme şansı bulduk. Yedi kişiden oluşan takımların karşılaşmasını izlerken çok heyecanlandık. Sporcuların, cirit sopasını müthiş bir hızla birbirlerine fırlatması heyecanımızı katladı. Müsabaka sonrası ben de ata binip kısa süre elimde cirit sopasıyla turladım. Cirit atamasam da eşsiz bir deneyimdi. Benimle birlikte Başkan Cahan da ata bindi. Meğer Başkan, dörtnala at binmede ustaymış! Bu tesiste, engelli vatandaşları rehabilite etmek için atlarla terapi de uygulanıyor. STONEHENGE GIBIUşak, tarihi eserleriyle de görkemli bir şehir. Şehirde; en az Efes ve Nemrut Dağı'ndaki heykeller kadar değerli olan, Büyük İskender'in emriyle kurulan Blaundus Antik Kenti bulunuyor. 1995'te son verilen kazılar, yeni belediyeyle birlikte yeniden başlamış. Antik kentte Ceres Tapınağı da bulunuyor. Burada yer alan ve İngiltere'nin meşhur Stonehenge'ini andıran taşlarla fotoğraf çektirmek de çok tutulan bir hareket.SABAH Gazetesi'nin geçtiğimiz yıl başlattığı İl Buluşmaları için bu kez Uşak'taydım. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın girişimci ruhu beni çok etkiledi. Cahan ile birlikte gezdiğimiz Uşak Sanat Akademisi'nde çocukları, gençleri ve onlara sunulan imkanları görünce hayran kaldım. "Uşak, aşıklar şehri. Kendi aşıklarımızı yetiştirmek istiyoruz" diye yola çıkan Cahan, şehrin yetenekli çocukları için bütün imkanları seferber etmiş. Ve karşılığını da çok çabuk almış. Akademinin kurduğu çocuk ve gençlik koroları ile orkestra şimdiye kadar festivallerden pek çok ödülle dönmüş. Uşak, 300 bin nüfuslu küçük bir şehir ama sesleri çok büyük çıkıyor!Nurullah Cahan ve ekibinin beni etkileyen ikinci icraatı da, Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'ydi. Spor hocaları ve diyetisyenlerin bulunduğu merkezde Uşaklılar, bir kitap karşılığında kilo verebiliyor. Evet, Uşak'ta diyetisyene para ödemeye gerek yok. Uşaklılar, her seans için bir kitap götürüp profesyonel diyetisyenlerle fazla kilolarından kurtuluyor. Tarhanası, battaniyesi ve halısı ile tanınan, Ege ile Anadolu'nun bağlandığı noktadaki Uşak'ta gezilecek, görülecek çok yer var. ABD Arizona'da bulunan Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu, Uşak'ta bulunuyor. Blaundos Antik Kenti, Clandıras Köprüsü ve Tarihi Ulu Camii ise; Uşak'ta muhakkak görülmesi gereken yerler. Bu arada sadece, Karun Hazineleri'nin de sergilendiği yeni Uşak Arkeoloji Müzesi'ni görmek için bile Uşak'a gidilir. İlk şeker fabrikasının açıldığı, İstanbul'dan sonra elektriğin ilk kullandığı 'ilklerin şehri' Uşak'ta, ben de bir ilke imza attım. Başkan Cahan'ın ısrarı ile ömrü hayatımda ilk kez ata bindim! Dört yıl içinde Uşak'ta inanılmaz işlere imza atan Nurullah Cahan'a canı gönülden alkış... Tam bir turizm cenneti olacağına inandığım Uşak için öncelikli olarak çözmesi gereken iki sorun var. Birincisi, şehre birkaç beş yıldızlı otel kazandırmak ve ikincisi de uçak seferlerinin her gün gerçekleşmesini sağlamak.