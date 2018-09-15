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‘Misafır’ bugün vizyona giriyor

Giriş Tarihi: 15.9.2018
‘Misafır’ bugün vizyona giriyor
Başarılı yönetmen 'nun yeni sinema filmi 'The Guest/ Misafir' bugün vizyona giriyor. Suriye'deki savaştan kaçarak 'a gelen 8 yaşındaki 'Lena'nın çarpıcı, sert ve sarsıcı hikayesini anlatan film, izleyiciye duygu dolu anlar yaşatırken aynı zamanda hayatı da sorgulatacak. Haznedaroğlu'nun üç yıl boyunca sınır kamplarında birebir gözlem yapıp göçmenlerin hikayeleri üzerinden yola çıkarak hazırladığı film, günümüzün en acı gerçeklerinden Suriye'deki savaşa kamerasını çeviriyor. Andaç Haznedaroğlu'nun hem senaryosunu yazdığı, hem de yönettiği filmin yapımcılığını Andac Film Yapım, İFP Film ve İD Film üstleniyor. Saba Mubarek, Rawan Skef, Şebnem Dönmez, Yeşim Ceren Bozoğlu, Rıza Akın gibi oyuncuların rol aldığı filmin kadrosunda ayrıca yüzlerce Suriyeli göçmen de yer alıyor.
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‘Misafır’ bugün vizyona giriyor
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