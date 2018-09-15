Nihat Doğan olayı ile ilgili flaş gelişme! Aile açıklama yapıp son noktayı koydu

Sanatçı Nihat Doğan 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla hakkında yapılan şikayet üzerine geçtiğimiz günlerde emniyette ifade vermişti. Doğan hakkındaki iddiaları yalanlamış, ardından da olayda adı geçen iki kız çocuğunun anne ve babası şikâyetlerinden vazgeçtiklerine dair savcılığa dilekçe vermişlerdi.

İki kız çocuğunun ailesinden yeni bir açıklama yapıldı.

Anne Derya ve Baba Musa Zilan imzasıyla yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Biz aile olarak bu imalardan aşırı derecede rahatsız olduk, vay efendim neden şikâyetimizden vazgeçmişiz. Nihat Doğan bize bir şey mi verdi. Dünden beri bana ve eşime bu sorular çok fazlasıyla gelmekte. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki bizim şikâyetimizden vazgeçmemizi Nihat Doğan istemedi. Şikâyetimizden vazgeçme sebebimiz güvenimiz sonsuz olduğunu çocuklarım ile komşularımdır. Şikâyetim noktasında olayı biz yanlış aksettiren kızımın eski erkek arkadaşıdır. Olayı bize çarptırdığını yanlış bir şekilde aksettirdiğini itiraf etmesi neticesinde ben de Nihat Doğan'ı aradım. Kendisini görüşmek için evime davet ettim. Kendisine de dinledim ve bu doğrultuda doğanın suçsuz olduğuna inandım. Biz de bir anne baba olarak ne Nihat Doğan'ın ne de hiç kimsenin ahını almak istemeyiz biliriz ki bu dünyanın üstü de var altıda var. Allah karşısında kimsenin kul hakkı ile çıkmak istemediğimizden dolayı biz ayrı olarak bir şikâyetimizden vazgeçtik bu açıklamayı yapma gereği bazı medya kuruluşlarında ısrarla Nihat Doğan'dan paramı aldınız tehdit mi edildiniz gibi saçma sapan sorulardır. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Hiç kimsenin de huzurumuzu bozmaya hakkı yoktur. Bu kamuoyuna yapmış olduğumuz son açıklamadır. Lütfen reyting, kişisel çıkar ve menfaatleriniz uğruna ailemizi alet etmeyin."