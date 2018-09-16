Ajda Pekkan'dan muhteşem performans!

Ajda Pekkan sahnede her zaman olduğu gibi hem gözlere hem kulaklara hitap etti. Konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarını "Harikasınız çok güzel gözüküyorsunuz. Siz olmazsanız ben de olmam, iyi ki varsınız" diyerek selamlayan Pekkan, konserine dansçılar eşliğinde "Amazon" şarkısıyla başladı. Ajda Pekkan, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Nur Yerlitaş imzalı kıyafetiyle de büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'DE BUGÜNE DEK YAPILMIŞ EN KAPSAMLI IŞIK TASARIMI

Ajda Pekkan, yaklaşık 120 kişilik bir prodüksiyon ekibinin çalıştığı konserde, sahnedeki tüm şarkılar için özel koreografiler hazırlandı ve bu koreografileri dans ekibi eşliğinde sahneye taşıdı. Türkiye'de bugüne dek yapılmış en kapsamlı konser ışık tasarımıyla unutulmaz bir geceye imza atan Süperstar, şef orkestrası Murat Yeter'in yönetiminde hafızalardan uzun süre çıkmayacak bir akşam yaşattı.

CANLI YAYINLA SOSYAL MEDYAYI KİLİTLEDİ!

Kendi Instagram hesabından canlı yayın yapan Ajda Pekkan, tüm izleyenlerin de konserden canlı yayın yapmasını istedi. Binlerce kişi aynı anda konseri tüm Türkiye'yle canlı olarak paylaştı.

YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ!

Ajda Pekkan sevilen şarkılarının yanı sıra, Yıldız Tilbe şarkısı olan "Haberin Olsun" olsun şarkısını da seslendirerek sevenlerine sürpriz yaptı. Pekkan, konserin ilerleyen saatlerinde şarkıcı Cem Yenel'i sahneye davet etti ve binlerce hayranının karşısında "Uykusuz Her Gece" şarkısında düet yaptı. Sanatçının yakın arkadaşları, sahne önünde bütün şarkılarına eşlik ederek Ajda Pekkan'ı bu güzel gecede yalnız bırakmadı.

Konserin finalinde alkış ve ıslıklarla sahneye çağırılan Ajda Pekkan adeta mini bir konser gibi bis yaptı. Dinleyicisin istediği pek çok şarkıyı seslendirdi. Konser, "Kaç Kere Yemin Ettim", "Bağdat Yolu", "Beyoğlu'nda Gezersin" ve "Kara Bulutları Kaldır" Türk sanat müziği şarkılarıyla sona erdi.