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İstanbul’da Balkan havası

Giriş Tarihi: 16.9.2018
İstanbul’da Balkan havası
Balkanlar'ın dünyaca ünlü müzisyenleri İsmail Lumanovski ve Dzambo Agusev Orchestra, önceki akşam 7'nci Uluslararası kapsamında Cemal Reşit Rey'de konser verdi. Sağanak yağışa rağmen CRR'nin hınca hınç dolduğu konserde, 'in katılımıyla coşku doruğa ulaştı. Müzikseverlerin ayağa kalkıp halay çektiği gece, renkli görüntülere sahne oldu. himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve 'ın ana sponsorluğuyla gerçekleşen konserin açılışı 'Etno Svera' şarkısıyla yapıldı. Ekipten Cambo Agusev, "Size Makedonya'dan selamlar getirdik. ve Klarnet Festivali'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

KARDEŞ, PROVADA AĞLADI
Suzan Kardeş de son dört şarkıda orkestraya dahil oldu. Kardeş, "Benim hayalimi Serkan Çağrı gerçekleştirdi ve sizinle bir arada olmamı sağladı" dedi. Kardeş, 'Delem Delem' şarkısını seslendirdikten sonra, "Bu şarkıyı Esma Recepova ve Ciguli'ye hediye ettim" sözleriyle büyük alkış aldı. Festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı, "Konser öncesi Suzan Kardeş'in odasına gittim, provadan sonra ağlamaya başladı. Eski yaşamını, akrabalıklarını gözyaşlarıyla anlattı" diye konuştu.
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İstanbul’da Balkan havası
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