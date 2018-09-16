İstanbul’da Balkan havası

Balkanlar'ın
dünyaca
ünlü müzisyenleri
İsmail
Lumanovski ve
Dzambo Agusev
Orchestra,
önceki akşam
7'nci Uluslararası Klarnet Festivali
kapsamında
Cemal Reşit
Rey'de konser
verdi. Sağanak
yağışa rağmen
CRR'nin hınca hınç dolduğu konserde, Suzan Kardeş
'in katılımıyla coşku doruğa
ulaştı. Müzikseverlerin ayağa kalkıp
halay çektiği gece, renkli görüntülere
sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
himayesinde,
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği
ve Halkbank
'ın ana sponsorluğuyla
gerçekleşen konserin açılışı 'Etno Svera'
şarkısıyla yapıldı. Ekipten Cambo Agusev,
"Size Makedonya'dan selamlar getirdik. Serkan Çağrı
ve Klarnet Festivali'ne
çok teşekkür ederiz" dedi. KARDEŞ, PROVADA AĞLADI
Suzan Kardeş de son dört şarkıda orkestraya dahil oldu. Kardeş, "Benim hayalimi Serkan Çağrı gerçekleştirdi ve sizinle bir arada olmamı sağladı" dedi. Kardeş, 'Delem Delem' şarkısını seslendirdikten sonra, "Bu şarkıyı Esma Recepova ve Ciguli'ye hediye ettim" sözleriyle büyük alkış aldı. Festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı, "Konser öncesi Suzan Kardeş'in odasına gittim, provadan sonra ağlamaya başladı. Eski yaşamını, akrabalıklarını gözyaşlarıyla anlattı" diye konuştu.