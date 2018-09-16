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Kayıp oğlunu arıyor

Giriş Tarihi: 16.9.2018
Kayıp oğlunu arıyor
Ünlü oyuncu , küçük siber uzman 'Umut'un maceralarını anlatan 'Bücür' filminde, oğlunu arayan bir anneyi canlandırıyor. Soysert, filmdeki kısa ama hüzünlü rolü için çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Küçük 'Umut'un () ailesini bulmaya çalışırken 'u birbirine katmasını anlatan film, 21 Eylül'de vizyona girecek. Başrollerini Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve 'in paylaştığı, Umut Kırca'nın yönettiği 'Bücür'de; Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli ve Durul Bazan da rol alıyor.
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Kayıp oğlunu arıyor
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