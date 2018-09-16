Kayıp oğlunu arıyor

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oyuncu Dolunay Soysert
, küçük siber uzman 'Umut'un maceralarını anlatan 'Bücür' filminde, oğlunu arayan bir anneyi canlandırıyor. Soysert, filmdeki kısa ama hüzünlü rolü için çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Küçük 'Umut'un (Berat Efe Parlar
) ailesini bulmaya çalışırken İstanbul
'u birbirine katmasını anlatan film, 21 Eylül'de vizyona girecek. Başrollerini Berat Efe Parlar, Seren Şirince ve Seçkin Özdemir
'in paylaştığı, Umut Kırca'nın yönettiği 'Bücür'de; Taner Barlas, Hamdi Kahraman, Ali Rıza Tanyeli ve Durul Bazan da rol alıyor.