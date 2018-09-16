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Şarkıcı , 'da

Yunan şarkıcı , "7’inci " kapsamında konser vermek üzere 'a geldi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 18:16
Şarkıcı Despina Vandi, İstanbul'da

Albümleriyle yüksek satış rakamlarıyla dünya müzik listelerine adını yazdıran , 7'inci kapsamında konser vermek üzere saat Türk Hava Yolları'nın Atina'dan kalkan tarifeli uçağıyla saat 17.00'de 'na indi. Havalimanı'nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına açıklamada bulunan Vandi, 'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yarınki konsere çıkmak için heyecanlı olduğunu dile getiren Vandi, "Yarını iple çekiyorum. Hepinizi konserime bekliyorum. 2 ay önce de İstanbul'daydım" dedi. Vandi, yarın Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde hayranları için en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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Şarkıcı Despina Vandi, İstanbul'da
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