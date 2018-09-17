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şov

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Ajda Pekkan şov
Süperstar , önceki akşam Vadistanbul Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Görkemli ışık şovuyla aydınlanan gecede Pekkan, Nur Yerlitaş imzalı bir kıyafet giydi. Konser alanını tıklım tıklım dolduran hayranlarını, "Harika görünüyorsunuz, siz olmasanız ben de olmam" diyerek selamlayan ünlü yıldıza konserde dansçılar eşlik etti. 120 kişilik bir prodüksiyon ekibinin çalıştığı konserde, sahnedeki tüm şarkılar için özel koreografiler hazırlandı ve bu koreografiler dans ekibi eşliğinde sahneye taşındı. Konser sırasında Instagram hesabından canlı yayın yapan Pekkan, tüm izleyenlerin de canlı yayın yapmasını istedi. Binlerce kişi, aynı anda konseri tüm Türkiye'yle canlı olarak paylaştı.
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Ajda Pekkan şov
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