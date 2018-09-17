Demet Akalın'ın küslüğü uzun sürmedi!

6 buçuk yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren Demet Akalın, dün yakın dostlarıyla buluştu. Akalın'ın olduğu masada boşandıktan sonra sosyal medya hesabından takipten çıkardığı Fatih Ürek de vardı.