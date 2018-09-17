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'ın küslüğü uzun sürmedi!

Geçtiğimiz günlerde ve çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce ‘Gerekirse borcu birlikte öderiz’ açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı. Eşi Okan Kurt'tan boşandıktan sonra yakın arkadaşı 'i takipten çıkartan Demet Akalın, dün Özlem Yıldız ve Ürek'le buluştu

Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:19
Demet Akalın'ın küslüğü uzun sürmedi!

6 buçuk yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren , dün yakın dostlarıyla buluştu. Akalın'ın olduğu masada boşandıktan sonra sosyal medya hesabından takipten çıkardığı de vardı.

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Demet Akalın'ın küslüğü uzun sürmedi!
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