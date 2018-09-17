Demet Akalın'ın küslüğü uzun sürmedi!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce ‘Gerekirse borcu birlikte öderiz’ açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı. Eşi Okan Kurt'tan boşandıktan sonra yakın arkadaşı Fatih Ürek'i takipten çıkartan Demet Akalın, dün Özlem Yıldız ve Ürek'le buluştu
Giriş Tarihi: 17.9.2018 10:11Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 10:19
6 buçuk yıllık evliliğini gelen haciz işlemlerinden kızı etkilendiği için bitiren Demet Akalın, dün yakın dostlarıyla buluştu. Akalın'ın olduğu masada boşandıktan sonra sosyal medya hesabından takipten çıkardığı Fatih Ürek de vardı.