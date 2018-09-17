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Güzel oyuncu eski sevgilisi 'le karşılaşmamak için ev değiştirdi

Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift ile , geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi’den geldi. Büşra Develi, Cihangir’de birlikte oturduğu eski aşkı Burak Deniz ile pişti olmamak için Galata’da deniz manzaralı bir eve taşındı.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 11:43
Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le karşılaşmamak için ev değiştirdi

İLK HAMLE BÜŞRA DEVELİ'DEN GELDİ

Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift ile , geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi'den geldi.

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Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le karşılaşmamak için ev değiştirdi
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