Güzel oyuncu Büşra Develi eski sevgilisi Burak Deniz'le karşılaşmamak için ev değiştirdi

Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi’den geldi. Büşra Develi, Cihangir’de birlikte oturduğu eski aşkı Burak Deniz ile pişti olmamak için Galata’da deniz manzaralı bir eve taşındı.
Giriş Tarihi: 17.9.2018 11:43
İLK HAMLE BÜŞRA DEVELİ'DEN GELDİ
Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi'den geldi.