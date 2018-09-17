Hande Ataizi eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını istiyor

Oyuncu Hande Ataizi, boşandığı eşi Benjamin Harvey'in, ticari olarak etkilenmemek ve çocuğunun zarar görmemesi için soyadını kullanmayı talep etti. Oyuncu Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi'ne vermişti. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ve Hande Ataizi'ne tazminat ödenmesine de hükmetmişti.