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eski eşi ’in soyadını istiyor

Oyuncu , boşandığı eşi 'in, ticari olarak etkilenmemek ve çocuğunun zarar görmemesi için soyadını kullanmayı talep etti. Oyuncu Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi'ne vermişti. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500 dolar iştirak nafakası ve Hande Ataizi'ne tazminat ödenmesine de hükmetmişti.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 11:28
Hande Ataizi eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını istiyor

HANDE ATAİZİ ESKİ EŞİNİN SOYADINI İSTİYOR

Ünlü sanatçı , boşandığı 'in soyadını kullanmak için dava açtı. Ataizi, eski eşinin soyadını, çocuğunun etkilenmemesi için kullanmak istediğini ileri sürdü.

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Hande Ataizi eski eşi Benjamin Harvey’in soyadını istiyor
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