Şarkıcı Rojin: Bu linç kültürü bitsin artık!

'İSVEÇ'TE "TÜRKÇE SÖYLEYEMEZSİN" DEDİLER KONSERİ REDDETTİM. BU TOPRAKLARIN SANATÇISIYIM'



'AMERİKA ÖNCE İLAÇ, SİLAH SATAR, SONRA SAVAŞ ÇIKARIR; İNSANLARI SÖMÜREREK, KANINDAN BESLENİR'



'BU TOPRAKLARDA 600 YIL DÜNYAYA HAKİM OLMUŞ OSMANLI VARDI. BİZİM GİBİ ZENGİN BİR KÜLTÜR, KÜLTÜRSÜZ AMERİKA'YA TESLİM OLMAMALI'



'MUTLU BİR TOPLUM İÇİN, BU LİNÇ KÜLTÜRÜNÜ HEP BİRLİKTE YIKMAMIZ GEREKİYOR!'



Başarı hikayesiyle topluma örnek olan Türkiye'nin en güçlü kadın seslerinden Rojin, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın en güzel yerinin Türkiye olduğunu söyleyen Rojin, "Ruhu da, kültürü de, tarihi de çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.

- Oyunculuk eğitimi almış olmanıza rağmen yorumcu oldunuz. Neden?

Küçüklüğümden beri en büyük hayalim; Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaktı.

Konservatuvar sınavı sırasında şivemden dolayı rahmetli Cüneyt Gökçer beni almak istememiş ama diğer hocalar 'Anadolu'dan gelen yetenekli gençleri almamız gerekir' deyince kabul edilmişim. Konservatuvara genelde durumu iyi olan ailelerin çocukları giriyordu. Benim gibi inşaat işçisi bir babanın kızı olarak bu okula girmeyi başarabilmek beni mutlu etti açıkçası. Ailem orada okumamı istemedi çünkü öğretmen olmamı istiyorlardı.

Ama ben çocukluğumdan beri şarkı söylemeyi seviyordum.



- Yeni müzik çalışmanızdan bahseder misiniz?

'Rojin 2018' henüz çok yeni.

Albümde 'Lı Biramini' gibi Kürtçe'nin en romantik eseri de var. Ayrıca Zazaca ilk pop eseri olan 'Ceneka' ve Türk filmlerindeki aşkları anlatan 'Şahit Çamlıca'ya da yer verdim.

Ahmet Kaya'nın 'Yalan da Olsa' şarkısını da söyledim.

Günümüzde artık yalan dünyalar çok seviliyor.

Filtreli hayatlar yaşıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Herkes mutlu, yiyor, içiyor. 'Yalan da olsa mutluyuz işte', tam da sosyal medyadaki bu sanal dünyayı anlatıyor.