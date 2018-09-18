‘Ajda Pekkan’a benzetilmek onur verici’

'O Kedi'
adlı single'ıyla adından söz ettiren Demet Aktaş, yeni single çalışması 'Sarıl Bana' ile müzikal yolculuğuna devam ediyor. Aktaş, Süperstar Ajda Pekkan
ile ünlenen 'Sarıl Bana' şarkısını 2018 trendine uygun bir düzenlemeyle yeniden yorumladı. Tarzı ile de Pekkan'a benzetilen genç şarkıcı, "Ben zaten müziği Ajda Pekkan ile sevdim. Ona benzetilmek bana ancak onur verir" diye konuştu. Sözü Ülkü Aker'e, müziği Norayr Demirci'ye ait olan şarkıya çekilen klipte, Aktaş'a Gencer Savaş ve Orkestrası eşlik etti