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ve tı!

, dün akşam ’a sosyal medyadan ağır sözler söylemişti. Aleyna Tilki, hüngür hüngür ağladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak magazin gündemine damga vurmuştu. Emrah Karaduman, bu akşam Aleyna Tilki’ye kocaman bir çiçek göndererek gönlünü aldı.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 21:24 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 21:24
Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman barıştı!

, önceki gün sosyal medya hesabından 'a çok sert sözlerle yüklenmişti. Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaşmıştı.

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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman barıştı!
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