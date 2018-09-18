Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman barıştı!

Aleyna Tilki, dün akşam Emrah Karaduman’a sosyal medyadan ağır sözler söylemişti. Aleyna Tilki, hüngür hüngür ağladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak magazin gündemine damga vurmuştu. Emrah Karaduman, bu akşam Aleyna Tilki’ye kocaman bir çiçek göndererek gönlünü aldı.
Giriş Tarihi: 18.9.2018 21:24Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 21:24
Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medya hesabından Emrah Karaduman'a çok sert sözlerle yüklenmişti. Önce Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Tilki, ardından bu paylaşımlarını alıntılayarak Instagram hesabından da paylaşmıştı.