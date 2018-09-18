Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Burası Trakya’ dedi çıplak ayakla göbek attı

‘Burası Trakya’ dedi çıplak ayakla göbek attı

Giriş Tarihi: 18.9.2018
‘Burası Trakya’ dedi çıplak ayakla göbek attı
, Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde sahneye çıktı. Konserin ilk bölümünde 'Arabesk' adlı yeni albümünden şarkılar seslendiren Arar, daha sonra "Burası Trakya değil mi? Hadi biraz oynayalım" diyerek izleyiciyi coşturdu. Ayakkabılarını çıkararak konsere çıplak ayakla devam eden güzel şarkıcı, dokuz sekizlik kıvrak ritimlerdeki dansları ile de Kırklarelilliler'den tam not aldı. 35 bin kişinin izlediği Arar, Roman havasında göbek atıp "Oynadıkça oynayasım geliyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Burası Trakya’ dedi çıplak ayakla göbek attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN