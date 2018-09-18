‘Burası Trakya’ dedi çıplak ayakla göbek attı

Funda Arar
, Kırklareli
Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'nde sahneye çıktı. Konserin ilk bölümünde 'Arabesk' adlı yeni albümünden şarkılar seslendiren Arar, daha sonra "Burası Trakya değil mi? Hadi biraz oynayalım" diyerek izleyiciyi coşturdu. Ayakkabılarını çıkararak konsere çıplak ayakla devam eden güzel şarkıcı, dokuz sekizlik kıvrak ritimlerdeki dansları ile de Kırklarelilliler'den tam not aldı. 35 bin kişinin izlediği Arar, Roman havasında göbek atıp "Oynadıkça oynayasım geliyor" dedi.