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''des ile gezmelerde!

Oyuncu , önceki gün AVM'de bir arkadaşı ile yürürken görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.9.2018 16:48
Görkem Sevindik 'Serçe'des ile gezmelerde!

Vadi kordon hattında arkadaşı ile beraber yürüyüş yapan , misafirinin adının Boğaç Demirciolduğunu ve Amerika'nın en büyük emlakçısı olduğunu söyledi.

Boğaç'a İstanbul'a gezdirdiğini belirten oyuncu, "İnşallah Boğaç kardeşim artık Miami'de değil, İstanbul'da yaşayacak ve yatırımlarını da İstanbul'a yapacak" dedi.

Klasik araba tutkusu olan Sevindik'i, eski model arabası ile görenler şaşırdı. 'ÇET' plaka aracı ile kordon hattında gezen yakışıklı oyuncu, "Arabanız hayırlı olsun" diyenlere "Serçe'des arabam efsanedir" diyerek, herkesi kahkahaya boğdu. Kaynak: Milliyet

Ünlü isimlerin kardeşleri

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Görkem Sevindik 'Serçe'des ile gezmelerde!
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