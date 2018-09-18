'Sen Anlat Karadeniz' 22. bölümüyle ekranlara dönüyor! Suyun altında yaşam savaşı

Televizyon ekranlarının büyük ses getiren projesi Sen Anlat Karadeniz, 2. sezonunda tüm hızıyla geri dönüyor! Heyecan tufanı estiren dizi Sen Anlat Karadeniz 19 Eylül Çarşamba akşamı atv ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki büyük bir heyecanla beklenen 22. bölümde neler olacak? İşte bölüm özeti ve merakla beklenen 22. bölüm fragmanı…
Giriş Tarihi: 18.9.2018 10:13Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 10:51
Tahir suyun altında yaşam savaşı verirken Nefes ise Vedat'la karşı karşıya kalır. Gözünü karartan Nefes, Tahir olmadan yaşamaktansa ölümü mü tercih edecek?