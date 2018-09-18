Serkan çaldı Buika söyledi

Latın Grammy Ödülleri'nde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi olan Buika, geçtiğimiz günlerde 7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Harbiye Açıkhava
'da konser verdi. Konserin en sürprizli anı ise Buika'nın Serkan Çağrı
'yı sahneye davet etmesi oldu. Buika, kendisini izleyenler arasında bulunan oyuncu Nilgün Belgün
'e de övgü dolu cümleler sarf etti: "Kız kardeşim Nilgün şu anda burada. Bizim kardeş olduğumuzu bilmiyordunuz değil mi? Ama artık biliyorsunuz. Hepiniz onu tanıyorsunuz, çok yetenekli bir artist ve bu ülkenin sanatçısı. Yaptığın iş bizi çok mutlu ediyor, televizyonu açıp izlediğimde mutlu oluyorum. Kendi adıma ve bütün insanlar adına sana teşekkür ediyorum."