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Serkan çaldı Buika söyledi

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Serkan çaldı Buika söyledi
Latın Grammy Ödülleri'nde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi olan Buika, geçtiğimiz günlerde 7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında 'da konser verdi. Konserin en sürprizli anı ise Buika'nın 'yı sahneye davet etmesi oldu. Buika, kendisini izleyenler arasında bulunan oyuncu 'e de övgü dolu cümleler sarf etti: "Kız kardeşim Nilgün şu anda burada. Bizim kardeş olduğumuzu bilmiyordunuz değil mi? Ama artık biliyorsunuz. Hepiniz onu tanıyorsunuz, çok yetenekli bir artist ve bu ülkenin sanatçısı. Yaptığın iş bizi çok mutlu ediyor, televizyonu açıp izlediğimde mutlu oluyorum. Kendi adıma ve bütün insanlar adına sana teşekkür ediyorum."
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Serkan çaldı Buika söyledi
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