Bengü’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı

Bengü, "eşi Selim Selimoğlu'nun instagram hesabını kapattığı" haberleri hakkında, "O zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değil. Bu yüzden kapatmayı tercih etti" dedi.Ünlü şarkıcı, bu hareketin aralarında bir soğukluk olduğu şeklinde yorumlanmasına anlam veremediğini belirtti.

Selim Selimoğlu ile 20 gün önce nikah masasına oturan Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşklarının sürdüğünü ve haberlerin asılsız olduğunu ilan etti. Güzel şarkıcı, instagram'da yayınladığı düğün fotoğrafına, "Bi de öyle bakarız ki sevgilim; sen bana, ben sana" notunu yazdı.