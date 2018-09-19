Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Bengü’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı

’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı

29 Ağustos'ta armatör ile dünya evine giren , hakkında ortaya atılan 'boşanacak' iddialarını yalanladı.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 14:48
Bengü’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı

, "eşi 'nun instagram hesabını kapattığı" haberleri hakkında, "O zaten sosyal medyayı çok fazla kullanan biri değil. Bu yüzden kapatmayı tercih etti" dedi.Ünlü şarkıcı, bu hareketin aralarında bir soğukluk olduğu şeklinde yorumlanmasına anlam veremediğini belirtti.

Selim Selimoğlu ile 20 gün önce nikah masasına oturan Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşklarının sürdüğünü ve haberlerin asılsız olduğunu ilan etti. Güzel şarkıcı, instagram'da yayınladığı düğün fotoğrafına, "Bi de öyle bakarız ki sevgilim; sen bana, ben sana" notunu yazdı.

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (19.09.2018)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bengü’den ‘boşanmıyoruz’ paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN