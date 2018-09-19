İkı yaka tek nefeste buluştu

Yunan müziğinin kraliçesi Despina Vandi
, büyülü sesi ile önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir konser verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda yapılan Uluslararası Klarnet Festivali'nin kapanış konserinde Vandi, 35 şarkı seslendirdi. Vandi'ye konserin son dört şarkısında Serkan Çağrı
ve Derya Köroğlu da eşlik etti. Mustafa Sandal
'ın 'Aşka Yürek Gerek' ismiyle cover yaptığı 'Anaveis Foties' şarkısında ise Despina Vandi hayranlarının tümü ayağa kalkıp dans etmeye başladı. İstanbul'a nefes aldıran festivalin kapanışını yapmış oldu.