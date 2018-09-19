Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İkı yaka tek nefeste buluştu

İkı yaka tek nefeste buluştu

Giriş Tarihi: 19.9.2018
İkı yaka tek nefeste buluştu
Yunan müziğinin kraliçesi , büyülü sesi ile önceki akşam Açıkhava Sahnesi'nde muhteşem bir konser verdi. himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda yapılan Uluslararası Klarnet Festivali'nin kapanış konserinde Vandi, 35 şarkı seslendirdi. Vandi'ye konserin son dört şarkısında ve Derya Köroğlu da eşlik etti. 'ın 'Aşka Yürek Gerek' ismiyle cover yaptığı 'Anaveis Foties' şarkısında ise Despina Vandi hayranlarının tümü ayağa kalkıp dans etmeye başladı. İstanbul'a nefes aldıran festivalin kapanışını yapmış oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkı yaka tek nefeste buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN