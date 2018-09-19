Sahtekarlık sendromu

İngiliz model ve tasarımcı Alexa Chung
, geçtiğimiz günlerde Londra Moda Haftası'nda ilk koleksiyonunu sergiledi. Chung'ın kendi yaşam tarzından yola çıkarak hazırladığı koleksiyon, moda otoriteleri tarafından beğenildi. Ancak BBC'ye konuşan Chung, bu başarının arkasında büyük korkular yattığını söyledi. Imposter (Sahtekar) Sendromu olarak bilinen rahatsızlığı yaşadığını söyleyen Chung, kendisini hayatın birçok alanında yetersiz hissettiğini anlattı: "Bu, modaya özel bir şey değil, yaptığım her şeyde bunu hissediyorum. Vogue'a yazı yazmak, büyük bir sendrom sebebi... Televizyonda canlı yayına çıkmadan önce 'Bunu yapmak için donanımlı mıyım' diye hissediyorum." Zaman zaman yeteneklerinden şüphe ettiğini itiraf eden Chung, bu sendromun avantaja çevirilebileceğine de inanıyor: "Kendinizin farkında olmak iyi bir şey çünkü bu, öğrenmeye açık olmanızı sağlıyor. Eğer egoist olursanız ve bulunduğunuz yeri tamamen hak ettiğinizi düşünürseniz, gelişime ve dönüşüme kapalı olursunuz." BAŞARILI KİŞİLERİN HASTALIĞI
IMPOSTER yani Sahtekar Sendrom
u olan kişiler; genellikle kazandıkları başarıları hak etmediklerini ve diğer kişiler tarafından sahtekarlıkla suçlanacaklarını düşünüyor. Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma; günümüz insanının üçte birinin işlerinde imposter sendromu yaşadıklarını ortaya koydu. Bu kişilerin üçte ikisi, kendilerine güvenmediklerini ve bu durumun kariyerlerini negatif etkilemesinden korktuklarını itiraf etti.