2015 BEST Model Türkiye birincisi Yağmur Aydan, geçtiğimiz hafta sonu Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen muhteşem bir düğünle Salih Chibli ile evlendi. İzzet Öz 'ün nikah şahitliği yaptığı çiftle birlikte poz veren Erkan Özerman damada, "Sana Best Model'e katıl demiştim, sen Best Model birincimizi yani kraliçemizi aldın" dedi.