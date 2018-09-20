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‘Dişi ’ya konuk

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
‘Dişi Terminatör’ Antalya’ya konuk
'Termınatör 3: Makinelerin Yükselişi' filmindeki 'T-X' rolüyle ünlenen Kristanna Loken, Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılacak. Bugüne kadar 40'a yakın film ve dizide rol alan Loken, Türk hayranlarına mesaj yolladı. "İnanılmaz konuklarla muhteşem bir festival olacak. 'da sizi görmeyi dört gözle bekliyorum" diyen oyuncu, 3 Ekim'de Antalya'da sinemaseverlerle buluşacak. Siyah kemer sahibi olan Loken, Türkiye'ye eşi ve çocuğuyla birlikte gelecek. Daha önce de Türkiye'ye gelen Loken, ülkemizde bir film çekmeyi ve Türk oyuncularla aynı projede yer almayı çok istediğini söylemişti.
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‘Dişi Terminatör’ Antalya’ya konuk
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