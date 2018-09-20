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Ebru dijital dünyada

Suudi Arabistanlı yatırımcı Ailesi ile bir yıl önce 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan , Ebru adlı mağazasını mobil uygulamaya taşıyor

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Ebru dijital dünyada
; kitap, spor kıyafetleri, pilates DVD'leri, detoks suyu ve sağlıklı ürünler satışa sunduğu mağazasının mobil uygulamasını hazırladı. Uygulamaya, Appstore'da Ebru yazarak ulaşılabileceğini söyleyen Şallı, "Ebru mağazası, kadınların elinin altında olacak. Her türlü ürünü ve sorularının cevaplarını bulacaklar" dedi. Yatırımcı Samira Al Otham Aladdini ve Emira Aladdini'nin, kendisini ekranda görüp teklif sunduğunu söyleyen Şallı, "Benimle bir şeyler yapmak istediklerinde çok memnun oldum. Bu yatırımı benim aracılığımla ülkemize yapıyorlar. Ben de var gücümle çalışıyorum" diye konuştu.

'İŞ KADINLIĞINI SEVDIM'
2019 yılında Riyad, Beyrut, Amman, Dubai ve Bahreyn'de mağaza açacağını söyleyen Şallı, "İş kadınlığını çok sevdim; üretmek dünyanın en güzel şeyi" dedi.
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