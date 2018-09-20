Fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un üstlendiği fizy Müzik Ödülleri, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşti. En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü Tarkan alırken, yılın En İyi Kadın Sanatçısı ise Sezen Aksu oldu. 11 farklı kategoride verilen ödüllerin yanı sıra gece boyunca unutulmaz eğlence dolu anlar yaşandı.

'DİJİTAL DÜNYADA YENİ JÜRİ DATA'

Gecenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli dijital müzik platformu fizy ile bugün en yakın rakibine göre 4 kat daha fazla müzik dinlendiğini belirtti. "Dijital dünyada yeni jüri data" diye Kaan Terzioğlu, "fizy Müzik Ödülleri'ni belirlerken, kendi platformumuz da dahil halka açık kaynaklardan en çok dinlenen, en çok takip edilen 'trend topic' olan bütün müzikleri taradık ve en doğru sonuçları belirledik" dedi.

Gecede ödül alan sanatçılar şöyle:

En İyi Erkek Sanatçı -Tarkan

En İyi Kadın Sanatçı – Sezen Aksu

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Aleyna Tilki

En İyi Grup – Mor ve Ötesi

En İyi Single – Mabel Matiz

En İyi Video Klip – Aleyna Tilki

En İyi DJ – Mahmut Orhan

En iyi Söz ve Müzik – Ersay Üner

En İyi Albüm - Edis

En Çok Aranan Şarkı - Ahmet Kaya (Ödülü alan eşi Gülten Kaya)

Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu – MFÖ