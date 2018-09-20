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Fizy sahiplerini buldu

’nin ilk ve tek popüler kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy , unutulmaz bir gecede sahiplerini buldu.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 23:30 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 00:19
Fizy Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Sunuculuğunu 'un üstlendiği fizy , Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşti. En Ödülü'nü alırken, yılın En sı ise oldu. 11 farklı kategoride verilen ödüllerin yanı sıra gece boyunca unutulmaz eğlence dolu anlar yaşandı.

'DİJİTAL DÜNYADA YENİ JÜRİ DATA'

Gecenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü , yerli dijital müzik platformu fizy ile bugün en yakın rakibine göre 4 kat daha fazla müzik dinlendiğini belirtti. "Dijital dünyada yeni jüri data" diye Kaan Terzioğlu, "fizy Müzik Ödülleri'ni belirlerken, kendi platformumuz da dahil halka açık kaynaklardan en çok dinlenen, en çok takip edilen 'trend topic' olan bütün müzikleri taradık ve en doğru sonuçları belirledik" dedi.

Gecede ödül alan sanatçılar şöyle:

En İyi Erkek Sanatçı -Tarkan

En İyi Kadın Sanatçı – Sezen Aksu

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı –

En İyi Grup – Mor ve Ötesi

En İyi Single –

En İyi Video Klip – Aleyna Tilki

En İyi DJ – Mahmut Orhan

En iyi Söz ve Müzik –

En İyi Albüm - Edis

En Çok Aranan Şarkı - (Ödülü alan eşi )

Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu – MFÖ

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