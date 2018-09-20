Karadeniz fırtınası Türkiye’yi salladı! 'Sen Anlat Karadeniz' 22. bölümüyle birinci oldu!

SEN ANLAT KARADENİZ TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİLİĞİNİ İLAN ETTİ!

Tüm Kişiler'de %13,37 izlenme oranı ve %36,38 izlenme payı, AB'de %9,11 izlenme oranı ve %25,70 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %11,23 izlenme oranı ve %28,79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni dizisi bu seneye de çok hızlı bir giriş yaptı ve birinciliği kimselere kaptırmadı. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

İŞTE MUHTEŞEM OYUNCU KADROSU

'Sen Anlat Karadeniz' muhteşem oyuncu kadrosu da çok konuşuldu. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor.

Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor, ve iddialı dizi daha ilk bölümünden bu yana başarısını devam ettiriyor.

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