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’dan dün müjdeli haber gelmişti ama...

’nın Münih kentinde yaşarken 20 gün önce ortadan kaybolup, ailesinin ’e geldiğini öne sürdüğü ’nın (19) ’ya gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çalışmaları bu kentte yoğunlaştırıldı.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 11:15
Neslişah Tuna’dan dün müjdeli haber gelmişti ama...

'nın Münih kentinde yaşayan , 20 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızın ailesi, yaptığı araştırmada Neslişah'ın 'e gittiğini öğrendi. Neslişah'ın babası Rıdvan ve annesi Gülşah Tuna, kızlarının peşinden İzmir'e geldi. Polise başvuran aile, erkek arkadaşının uygunsuz fotoğraflarla kızları Neslişah'ı tehdit ettiğini öne sürdü. Yapılan araştırmada, genç kızın 'ya gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, çalışmalarını bu kentte yoğunlaştırdı.

Herkesin aradığı Neslişah bakın nerede bulundu?

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genç kızın gidebileceği yerlerde geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Ayrıca kentteki tüm polis merkezleri ve asayiş ekiplerine Neslişah'ın fotoğrafı dağıtıldı. Havaalanı, otogar ve AVM'lerin güvenlik kameraları ile Mobese görüntüleri de incelemeye alındı.

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Neslişah Tuna’dan dün müjdeli haber gelmişti ama...
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