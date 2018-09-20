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ile aşk yaşıyor

12 yıllık eşi Memet Özer’den geçen yıl boşanan , yeni bir aşka yelken açtı. Tülin Şahin’in 2 aydır, ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Portekizli işadamı Pedro De Noronha’yla beraber olduğu öğrenildi. İlişkinin kısa sürede ciddiyet kazandığı ve çiftin nikah masasına oturmasının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:41
Tülin Şahin ile Pedro De Noronho aşk yaşıyor

AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

12 yıllık eşi Memet Özer'den geçtiğimiz yıl boşanan manken , Portekizli iş insanı ile aşk yaşamaya başladı.

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Tülin Şahin ile Pedro De Noronho aşk yaşıyor
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