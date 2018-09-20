Tülin Şahin ile Pedro De Noronho aşk yaşıyor

12 yıllık eşi Memet Özer’den geçen yıl boşanan Tülin Şahin, yeni bir aşka yelken açtı. Tülin Şahin’in 2 aydır, ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Portekizli işadamı Pedro De Noronha’yla beraber olduğu öğrenildi. İlişkinin kısa sürede ciddiyet kazandığı ve çiftin nikah masasına oturmasının sürpriz olmayacağı da gelen haberler arasında.
Giriş Tarihi: 20.9.2018 11:38Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 11:41
AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI
12 yıllık eşi Memet Özer'den geçtiğimiz yıl boşanan manken Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro De Noronho ile aşk yaşamaya başladı.