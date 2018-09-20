Usta oyuncu Ferdi Merter hayatını kaybetti

Şubat 2018 evde düşüp kalçasını kıran ve ameliyat olan usta oyuncu Ferdi Merter'den acı haber geldi. Sanatçının vefatının ardından İngiltere'de yaşayan kızı Almula Merter Churm, sosyal medyada duygularını paylaşarak, "Babam beni böyle bırakıp gitmek var mıydı? Canım babamı, tiyatro üstadımı, atamı, ustayı az önce kaybettik. Canım babam ışıklarda uyu. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.9.2018 09:40Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 09:48
Geçen şubat ayında düşüp, kalçasını kıran Ferdi Merter, tedavi sürecinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören oyuncunun kızı Almula Merter, babasının ölüm haberini Instagram'dan duyurdu.