AYŞE ÖZYILMAZEL

Açıkgöz kardeşler'in intikamı

Üç kız kardeş, ortancası Hadise...

Bilmiyorum gerek var mı tarife? Pop yıldızlarımızdan biri kendisi. Aynı zamanda ekranların sevilen jüri üyesi. Popüler, güzel, arzulanan, merak edilen ve başarılı bir kadın.

Bir ablası var Hadise'nin, adı Hülya. Kendisini önce kardeşinin menajeri, sonra da menajeri+klip yönetmeni olarak tanıdık. Küçük kız kardeş Derya'yı da, Hadise'ye diktiği kıyafetlerden tanıdık. Hatta dikişleri kötü, modelleri Beyonce'den yürütme kıyafetlerle pek havaya girip modacı bile ilan ediverdi Deryacık kendisini...

Üç kız kardeş daima yan yanaydı.

Tatillerde, konserlerde, kliplerde, çekimlerde, evde, kırda, plajda...