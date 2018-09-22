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Açıkgöz kardeşler’in intikamı

Ünlü şarkıcı , menajerliğini yapan ablası Hülya ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya ile artık çalışmadığını açıklamıştı. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, birlikte iş yapan kızlarının para kavgaları yüzünden canına kıymak istemişti. Hadise, yaşanan bu olayın ardından kardeşleriyle tartışıp küsmüştü. Ünlü şarkıcı, menajerliğini yapan ablası Hülya ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya ile artık çalışmadığını açıkladı: "Sıkıntım yok dersem yalan olur. Kız kardeşlerimle iş birliğimi bitirdim. Aile olarak zor bir dönemden geçiyoruz" demişti. Günaydın köşe yazarı Ayşe Özyılmazel, Hadise ve kız kardeşlerini kaleme aldı. İşte o yazı…

Giriş Tarihi: 22.9.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 10:56
Açıkgöz kardeşler’in intikamı

AYŞE ÖZYILMAZEL

Açıkgöz kardeşler'in intikamı

Üç kız kardeş, ortancası ...

Bilmiyorum gerek var mı tarife? Pop yıldızlarımızdan biri kendisi. Aynı zamanda ekranların sevilen jüri üyesi. Popüler, güzel, arzulanan, merak edilen ve başarılı bir kadın.

Bir ablası var Hadise'nin, adı Hülya. Kendisini önce kardeşinin menajeri, sonra da menajeri+klip yönetmeni olarak tanıdık. Küçük kız kardeş Derya'yı da, Hadise'ye diktiği kıyafetlerden tanıdık. Hatta dikişleri kötü, modelleri Beyonce'den yürütme kıyafetlerle pek havaya girip modacı bile ilan ediverdi Deryacık kendisini...

Üç kız kardeş daima yan yanaydı.

Tatillerde, konserlerde, kliplerde, çekimlerde, evde, kırda, plajda...

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Açıkgöz kardeşler’in intikamı
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