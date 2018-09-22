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’da herkesi büyüledi

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Harbiye Açıkhava’da herkesi büyüledi
BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri, 'le muhteşem bir geceye imza attı. Erener, Sertab'ın Müzikali performansıyla büyük beğeni topladı. Sanatçı, yeni single'ı 'Bastırın Kızlar'ı da 'da ilk kez sevenleriyle paylaştı. Koreografide erkeklerin ev işleri yapması büyük alkış aldı. Konseri izlemeye gidenler arasında , Ziynet Sali, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Haldun Dormen ve Göksel Kortay da vardı. Sertab'ın Müzikali, yoğun istek üzerine 26 Eylül'de yeniden Harbiye Açıkhava'da olacak.
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Harbiye Açıkhava’da herkesi büyüledi
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