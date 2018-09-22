Harbiye Açıkhava’da herkesi büyüledi

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri, Sertab Erener
'le muhteşem bir geceye imza attı. Erener, Sertab'ın Müzikali performansıyla büyük beğeni topladı. Sanatçı, yeni single'ı 'Bastırın Kızlar'ı da Harbiye Açıkhava
'da ilk kez sevenleriyle paylaştı. Koreografide erkeklerin ev işleri yapması büyük alkış aldı. Konseri izlemeye gidenler arasında Şebnem Ferah
, Ziynet Sali, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Haldun Dormen ve Göksel Kortay da vardı. Sertab'ın Müzikali, yoğun istek üzerine 26 Eylül'de yeniden Harbiye Açıkhava'da olacak.