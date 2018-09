Sosyal medyayla gelinen yer kalıcı değil göstermelik

BUGÜN NELER OLDU

Genç müzisyen İrfan Özata, yeni şarkısı 'Dünyanın En Güzel Günü' ile dinleyiciyle buluştu. Kendine has tarzıyla beğeni toplayan Özata, soruları yanıtladı...¦ Kalıcı şarkılar yapmaya çalışıyorum. Tek albümüm olmasına rağmen sahnede beş şarkım isteniyor. Dinleyici o şarkıları dinleyip beni benimsiyor. Yeni şarkıma güzel tepkiler geliyor.¦ Yıllarca enstrümanistlik yaptım; eskiden sahnede sanatçılar için çalıyordum. Zamanımızın büyük bölümünü enstrümanla geçirmemizden dolayı, müzisyenler için sosyalleşmek zor oluyor.¦ Çocukluğumdan beri şarkı söylemek istiyordum ama bir dönem müzisyenlik çok ağır bastı. Sanatçılara vokal de yapıyordum. Bunlardan birkaçını Youtube'a koyan dinleyiciler oldu. Bestelerim çoğalmıştı ve zamanımın geldiğini hissettiğim an çalışmalara başladım.¦ Bir şarkı iyiyse her döneme hitap eder, Sezen Aksu şarkıları gibi yıllandıkça güzelleşir.¦ İyi bir müzisyen olmak için iyi bir kulağa sahip olmak gerekir. Ozan Çolakoğlu Kenan Doğulu , İsmail Tunçbilek ve Rubato; iyi müzisyenler.¦ 90'larda yapılan şarkılara daha çok kafa yoruluyordu ve akustik müzik daha iyi yapılıyordu. Şimdi tüketim toplumu haline geldik. Sosyal medya herkesi bir yere taşıdı ama kalıcı mı? Şarkılar mevsimlik olmaya başladı. İşlerini iyi yapanlar, yaptığı sanatla kalıcı olacak, diğerleri ise göstermelik kalacak.¦ Playback yaparak dinleyiciyi kandırıyoruz ve bu tarz işler artıyor ama ben canlı performanstan yanayım.