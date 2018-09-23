‘Demet’e çok üzüldüm’

Ağaoğlu
Maslak 1453'ün eğlence mekanlarından PM Restaurant ve Çukur Club, önceki akşam yeni sezonu muhteşem bir davet ile açtı. Geceye katılan Serdar Ortaç
ve eşi Chloe Loughnan
, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortaç, son zamanlarda zor günler geçiren Demet Akalın
ile ilgili "Dostlar zor günler için vardır. Demet adına gerçekten çok üzüldüm" dedi. Geceye katılanlar arasında Ali Ağaoğlu
, Alpsel-Sedef Mercan, Berk Atan, Mehmet Dinçerler, Ümit Karan
gibi isimler de vardı. PM'de başlayan eğlence, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Çukur'da sahneye çıkan Dilan Çıtak
Tatlıses konseri ile devam etti.