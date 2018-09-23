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‘Demet’e çok üzüldüm’

Giriş Tarihi: 23.9.2018
‘Demet’e çok üzüldüm’
Ağaoğlu Maslak 1453'ün eğlence mekanlarından PM Restaurant ve Çukur Club, önceki akşam yeni sezonu muhteşem bir davet ile açtı. Geceye katılan ve eşi , gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortaç, son zamanlarda zor günler geçiren ile ilgili "Dostlar zor günler için vardır. Demet adına gerçekten çok üzüldüm" dedi. Geceye katılanlar arasında , Alpsel-Sedef Mercan, Berk Atan, Mehmet Dinçerler, gibi isimler de vardı. PM'de başlayan eğlence, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Çukur'da sahneye çıkan Tatlıses konseri ile devam etti.
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‘Demet’e çok üzüldüm’
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