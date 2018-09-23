Dijital müzik ödülü heyecanı

Fızy Müzik Ödülleri, önceki gün Zorlu PSM'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Burcu Esmersoy
'un sunduğu törenin açılış konuşmasını Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yaptı. Törende; En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ve En İyi Video Klip kategorilerinde ödülleri Aleyna Tilki kucakladı. 'Yalnız Çiçek' şarkısının klibinin yönetmenliğini de yapan Tilki, "Ödüllü yönetmen oldum" dedi. Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı kategorisinde ödül, Ahmet Kaya'nın oldu. Ödül, İzzet Öz tarafından Kaya'nın eşi Gülten Kaya'ya takdim edildi. Tüm Zamanların En İyi Grubu kategorisinde ise kazanan MFÖ oldu. Ayakta alkışlanan Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, "Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe sizi MFÖ'süz bırakmayacağız" dedi. İŞTE KAZANANLAR
¦ En İyi Erkek Sanatçı: Tarkan
¦ En İyi Kadın Sanatçı: Sezen Aksu
¦ En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Aleyna Tilki
¦ En İyi Video Klip: 'Yalnız Çiçek'
¦ En İyi Albüm: Edis
¦ En İyi Grup: Mor ve Ötesi
¦ En Çok Dinlenen Single: Mabel Matiz-'Öyle Kolaysa'
¦ En İyi DJ: Mahmut Orhan
¦ En İyi Söz/Müzik: Ersay Üner
¦ Dijital Platformlarda En Çok Arama Yapılan Sanatçı: Ahmet Kaya
¦ Tüm Zamanların En İyi Grubu: MFÖ