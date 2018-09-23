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projesinin ilki konserinde izdiham yaşandı…

Yarım asırlık sanat hayatında hep zirvede kalarak Türk pop müziğinin tartışmasız divalarından olan , 4 yıl aradan sonra 22 Eylül tarihinde ’da, klasik müzik dünyasının tanınan ismi Alper Kömürcü’nün yönettiği 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Nilüfer 4 yıl aradan sonra çıktığı Harbiye konserinde 3 saate yakın geçmişten günümüze kadar gelen hit şarkılarının yanı sıra sevilen bazı cover parçaları da seslendirdi

Giriş Tarihi: 23.9.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 13:59
Senfonik Divalar projesinin ilki Nilüfer konserinde izdiham yaşandı…

Peş peşe söylediği 50 şarkı ile Harbiye'de büyülü bir geceye imza atan 'in sahnede ünlü konukları oldu.

İPEK AÇAR VE MURAT KARAHAN SAHNE DE NİLÜFER'E EŞLİK ETTİLER

Sahneye ilk çıkan İpek Açar "Hep Karanlık" isimli parçayı söylerken Murat Karahan "Yemin Ettim" isimli parçaya Nilüfer ile düet yaptı. Sonra da "Son Perde" adlı eseri solo olarak yorumladı.



ÜNLÜ AKINI

Konseri izlemeye gelenler arasında Nükhet Duru, Şehrazat, Haldun Dormen, Betül Demir,Hıncal Uluç, İpek Acar,Zeynep Mansur, Arzu Kaprol ve Emre Erdemoğlu gibi tanınmış isimler de vardı.

Daha önce Senfonik İbrahim Tatlıses, Senfonik Şebnem Ferah, Broadway'den İstanbul'a Müzikaller gibi çok ilgi gören projelere de imza atan Nurcan Karaca, bu sezon Vaye iletişim ortaklığı ile serisinin ilki Nilüfer Konseri'ne de imza attı.

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Senfonik Divalar projesinin ilki Nilüfer konserinde izdiham yaşandı…
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