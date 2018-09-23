Senfonik Divalar projesinin ilki Nilüfer konserinde izdiham yaşandı…

Peş peşe söylediği 50 şarkı ile Harbiye'de büyülü bir geceye imza atan Nilüfer'in sahnede ünlü konukları oldu.

İPEK AÇAR VE MURAT KARAHAN SAHNE DE NİLÜFER'E EŞLİK ETTİLER

Sahneye ilk çıkan İpek Açar "Hep Karanlık" isimli parçayı söylerken Murat Karahan "Yemin Ettim" isimli parçaya Nilüfer ile düet yaptı. Sonra da "Son Perde" adlı eseri solo olarak yorumladı.





ÜNLÜ AKINI

Konseri izlemeye gelenler arasında Nükhet Duru, Şehrazat, Haldun Dormen, Betül Demir,Hıncal Uluç, İpek Acar,Zeynep Mansur, Arzu Kaprol ve Emre Erdemoğlu gibi tanınmış isimler de vardı.

Daha önce Senfonik İbrahim Tatlıses, Senfonik Şebnem Ferah, Broadway'den İstanbul'a Müzikaller gibi çok ilgi gören projelere de imza atan Nurcan Karaca, bu sezon Vaye iletişim ortaklığı ile Senfonik Divalar serisinin ilki Nilüfer Konseri'ne de imza attı.