Ali Ağaoğlu oğlu Ali Ege’ye sünnet düğünü yaptı o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

İş insanı Ali Ağaoğlu önceki akşam 5 yaşındaki oğlu Ali Ege için sünnet töreni yemeği organize etti. Ortaköy’deki köşkünün bahçesinde düzenlenen gecede Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre, konukları birlikte karşıladı. Konuklar şarkıcı Deha’nın şarkılarıyla eğlendi. Ali Ege, tören alanına tahtta getirildi. Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre, konuklarına “Hoş geldiniz” konuşması yaptı. İşte sünnet düğününden fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 24.9.2018 10:08Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 10:18
İşadamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam küçük oğlu Ali Ege'ye sünnet düğünü yaptı. 5 yaşındaki Ali Ege, Ağaoğlu'nun Ortaköy'deki köşkünün bahçesinde yapılan törene tahtla getirildi.