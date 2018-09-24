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oğlu ’ye sünnet düğünü yaptı o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

İş insanı önceki akşam 5 yaşındaki oğlu için sünnet töreni yemeği organize etti. Ortaköy’deki köşkünün bahçesinde düzenlenen gecede Ali Ağaoğlu ile , konukları birlikte karşıladı. Konuklar şarkıcı Deha’nın şarkılarıyla eğlendi. Ali Ege, tören alanına tahtta getirildi. Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre, konuklarına “Hoş geldiniz” konuşması yaptı. İşte sünnet düğününden fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24.9.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 10:18
Ali Ağaoğlu oğlu Ali Ege’ye sünnet düğünü yaptı o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

İşadamı , önceki akşam küçük oğlu 'ye sünnet düğünü yaptı. 5 yaşındaki Ali Ege, Ağaoğlu'nun Ortaköy'deki köşkünün bahçesinde yapılan törene tahtla getirildi.

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Ali Ağaoğlu oğlu Ali Ege’ye sünnet düğünü yaptı o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı
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