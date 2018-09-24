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Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour Konya'da konser verdi

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası "nde, Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour konser verdi. Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 5'inci gününde, 'nda müzikseverlerle bir araya gelen Daline Jabbour, Arapça seslendirdiği şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 23:59
Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour Konya'da konser verdi

Klasik Arap ve Sufi müziğinin usta öğreticilerinden biri olan Jabbour'a doğaçlama alanında uzman bir grup da eşlik etti. Konsere çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası Konya Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale 47 ülkeden 133 grup ve çok sayıda sanatçı katılıyor. Festival kapsamında ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Şems Topluluğu (İran), 26 Eylül'de Arianna Savall (İspanya), 27 Eylül'de Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu (Irak), 28 Eylül'de Zabit Nebizade (Azerbaycan), 29 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.

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Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour Konya'da konser verdi
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