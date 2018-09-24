Lübnanlı müzisyen Daline Jabbour Konya'da konser verdi

Klasik Arap ve Sufi müziğinin usta öğreticilerinden biri olan Jabbour'a doğaçlama alanında uzman bir grup da eşlik etti. Konsere çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale 47 ülkeden 133 grup ve çok sayıda sanatçı katılıyor. Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Şems Topluluğu (İran), 26 Eylül'de Arianna Savall (İspanya), 27 Eylül'de Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu (Irak), 28 Eylül'de Zabit Nebizade (Azerbaycan), 29 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.

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