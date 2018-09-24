Oldu da bitti maşallah!

İşadamı Ali Ağaoğlu
, önceki akşam küçük oğlu Ali Ege
'ye sünnet düğünü yaptı. 5 yaşındaki Ali Ege, Ağaoğlu'nun Ortaköy'deki köşkünün bahçesinde yapılan törene tahtla getirildi. Yeniçeri askeri kılığına giren dört kişi tarafından taşınan Ali Ege, daha sonra annesi Petek Ertüre ve babasıyla birlikte pasta kesti. Deha Bilimlier'in şarkılar söylediği törende, Ertüre ile Ağaoğlu'nun romantik dansı da dikkat çekti. Ali Ağaoğlu, oğluna sünnetinde ne hediye ettiği sorusuna "Hatrı sayılır bir hediye" diye yanıt verdi.