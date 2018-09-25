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Düşes’le dayanışma

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Düşes’le dayanışma
8 Eylül'de ABD Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde hakemle tartışmasıyla gündeme gelen , yakın arkadaşı olan Düşes Meghan'ın kendisine destek olduğunu söyledi. ABD'li tenisçi, Düşes'le dostluğuyla ilgili şöyle konuştu: "Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz ama son dönemde birbirimizden daha çok güç aldığımızı söyleyebilirim." 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Williams, final maçı sırasında tribündeki antrenöründen taktik almakla suçlanmış, hakemle tartışmış ve kadın olduğu için kendisine haksızlık yapıldığını iddia etmişti.
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Düşes’le dayanışma
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